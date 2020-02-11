Уткин о Дзюбе: «Стибрил деньги в раздевалке, увел жену у друга, но для вас остается героем»

Журналист Василий Уткин дал развернутый ответ на критику нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Парень сказал, что слышал, что я выступаю в кафешках и на вокзалах. Как на это можно ответить по существу? Это во-первых.

Во-вторых, что за пренебрежение к тем, кто комментирует в кафешках? Не понимаю. Я давно этим не занимаюсь, потерял интерес к этой профессии, но комментарий в пабе – это скорее стендап. Такое пограничное состояние.

А что за пренебрежение к людям, которые где-то у себя в Братеево, Липецке или за Уралом комментируют в кафешках, – да хер с ним, даже на вокзалах? Дзюба, видимо, это сравнивает с попрошайничеством – дай, дай, дай. Как будто человек комментирует на паперти.

Это показывает меру понимания этого человека. Но самое удивительное и прискорбное в этом – искренняя любовь, которую вы к нему питаете. Это характерная судьба человека, которая проходит мимо вас.

Парень начал поприще во взрослой команде с того, что стибрил деньги у товарища из кармана в раздевалке, потом увел жену у лучшего друга. Что еще?

Была масса увлекательных приключений, но для вас он почему-то остается героем. Этот человек спровоцировал ситуацию, когда из-за того, что кто-то где-то с трибуны его оскорбил, пострадала куча людей, которые просто шли на футбол.

Из-за того, что кто-то послал человека на три буквы, и он, видите ли, обиделся. Пожаловался. Его потребовалось защищать силами МВД. С ума сойти.

И так ведет себя капитан национальной, мать ее, сборной! А из-за него спартаковский болельщик, заводила, потерял право ходить на футбол. Как можно его наказывать? Тогда наказывайте всю трибуну. Слабо?

Не слышал, что Дзюба в этой ситуации кому-то помог, попросил о снисхождении. Я думаю, что Дзюба морально был обязано написать письмо в суд на апелляции. Он ведь его не оскорблял.

Да, люди его оскорбляли. Бывает, что оскорбляет трибуна. Но я могу поставить себя на место Дзюбы – оскорблений я наслушался за свою жизнь. Но даже если на трибуне есть один человек, который за меня, я должен подойти и похлопать ему. А человек такой там должен быть просто по статистике, он наверняка там есть.

Весь этот период, когда к нему носили чуть ли не грудных детей на фото, это спланированная акция. Хорошая пиар-акция. Это постановка, а вы ведетесь.

Еще была история, когда Дзюба в тульском «Арсенале» обещал заплатить, чтобы сыграть с «Зенитом», но не заплатил. Заплатил «Арсенал» – клуб из дотационной Тульской области.

Почему я прочитал Канделаки стихи, а Дзюбе нет? Если бы я прочитал Дзюбе стихи, то это было бы оскорблением: выходит, я бы подумал, что он их поймет. Он рифму не воспринимает, а я пытаюсь быть доходчивым», – сказал Уткин.

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