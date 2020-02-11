«Аякс» в твиттере пошутил о Рамосе, который пропустил матч 1/8 ЛЧ-2018/19. Серхио ответил фото с 4 кубками ЛЧ

«Аякс» вспомнил о своей победе на в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

Голландский клуб опубликовал коллаж в твиттере, совместив фото полузащитника Душана Тадича, празднующего выход в 1/4 финала турнира после победы со счетом 4:1, и фото защитника «сливочных» , стоящего в такой же позе на трибунах.

Рамос пропустил ответный матч с «Аяксом» после того, как намеренно получил желтую карточку в первом матче 1/8 финала ЛЧ (2:1).

В ответ испанец опубликовал фото с четырьмя кубками Лиги чемпионов.

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