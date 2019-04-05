Алтыбармакян подписал с «Чикаго» контракт новичка

подписал форварда Андрея Алтыбармакяна.

21-летний россиянин, выступавший в этом сезоне за «Сочи», заключил с «ястребами» контракт новичка, срок которого рассчитан на два сезона с зарплатой 817 500 долларов.

Алтыбармакян был выбран «Чикаго» на драфте-2017 под общим 70-м номером.

В минувшем регулярном чемпионате нападающий набрал 17 (6+11) очков в 49 играх. Срок его контракта с «Сочи» рассчитан до 30 апреля.

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