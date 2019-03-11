Почетный президент ФЛГР Анатолий Акентьев: «Губерниев – вампир. Процентов на 30 в плохих результатах биатлонистов – его вина»

Почетный президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев поделился мнением насчет работы комментатора .

«Когда он ведет репортажи, я его выключаю. Он вампир, а я плохо себя чувствую, чувствую лишнюю возбужденность, поэтому лучше выключить звук. Это же не радиорепортаж, зачем нагнетать, если мы все сами видим.

Излишняя информация вредит просмотру соревнований. Мы же видим стрельбу, отметки времени, так зачем нам слушать его тирады во время стрельбы.

Губерниев наносит очень большой моральный ущерб команде. Нельзя брать интервью, когда человек только пробежал дистанцию и закончил ее неудачно. Девчонки в такой момент вообще не отвечают за свои слова.

Как журналист пытал Логинова после обысков? Я сидел, и у меня руки чесались. Надо было помочь ему в непростой ситуации, а он заладил: «А ты скажешь, кто давал тебе допинг? А ты скажешь, кто виноват во всех этих делах?» У Сашки страшная трагедия, а он его дергает.

Еще во время Олимпиады в Сочи я сказал, что журналистов мы увидели больше, чем спортсменов. Им плевать на команду, они заходят туда в любое время, как к себе домой. Сплошное самолюбование.

Я бы его (Губерниева) вообще никуда не пускал. Нельзя так вести себя по отношению к людям. Процентов на 30 в плохих результатах команды его вина», – сказал Акентьев.

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