УЕФА надеется перезапустить лиги Европы в июле и не хочет отменять сезон

УЕФА написал письма 55 членам-ассоциациям, включая лиги и клубы, по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон и возобновить проведение игр, когда это будет безопасно.

«Крайне важно, чтобы даже такое губительное событие, как эпидемия, не помешало тому, чтобы в нашем спорте все решалось на поле и в соответствии с правилами, а все награды должны быть присуждены на основании результатов.

Мы уверены, что футбол может быть возобновлен в ближайшие месяцы – на условиях, определенных государственными властями, – и считаем, что любое решение об отмене внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и необоснованным», – говорится в письме.

В настоящее время специально созданные рабочие группы УЕФА ведут работу над возобновлением сезона в июле.

Сегодня Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон.