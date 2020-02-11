Бывшие игроки Фабио Каннаваро и пообщались в прямом эфире в инстаграме.

«Я помню, когда [Испания] выиграла Евро в 2008 году, ты все равно говорил: «Нет, ты еще не выиграл самый крупный и ценный приз в мире спорта».

Итак, два года спустя [после победы на ЧМ-2010 с Испанией] первыми двумя людьми, которым я позвонил, были Роберто Карлос и Фабио Каннаваро, тогда я сказал тебе: «Теперь я на твоем уровне и превзошел тебя!» – заявил Касильяс.

В ходе беседы Каннаваро напомнил Касильясу, что у того нет «Золотого мяча». Сам итальянец получил приз в 2006 году.

«Да, я знаю. Но они дали тебе «Золотой мяч» с закрытыми глазами», – с юмором ответил Касильяс.

Каннаваро – Касильясу: «Ты станешь президентом Федерации футбола Испании, а я буду тренировать «Реал»

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