Уткин ответил Канделаки стихами Быкова: «Можете все забрать, все изгадить и все засрать, а насладиться – нет»

Журналист Василий Уткин ответил генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки стихотворением писателя Дмитрия Быкова.
Ранее Канделаки раскритиковала российские медиа по поводу злорадства из-за падающих рейтингов «Матч ТВ».
Уткин заявил, что именно генпродюсер несет ответственность за неудачи «Матча», Канделаки в ответ назвала Уткина «великовозрастным Малышом».
На своем канале в YouTube Уткин зачитал стихи:
Казалось бы, все уже ваше – земли, слова, права,
Пресса, телек, глава, камни, вода, трава,
И все – от главы до травы – уже такое, как вы...
Такое.
Уже возгласил Госбред, что это на сотню лет,
Уже учрежден Комбед, уже отдался поэт,
Уже отменен рассвет, а вам по-прежнему нет
Покоя.
Уже вас пустили в сад, в столицу, в калашный ряд,
Рабы подставляют зад, соседи отводят взгляд,
По стогнам идет парад, жильцы обоняют смрад
Параши.
Все, что запрещено, выброшено давно,
Все, что разрешено, заранее прощено,
И всем уже все равно, и все это все равно
Не ваше.
Все уже стало так, как вечно хотел дурак.
Если бы мрак, нет! Кругом теперь полумрак.
Всюду, где не барак, – тина (в оригинале – дебри – прим.) и буерак.
Как в вольте.
Я все отдам завистнику и врагу,
Ни дня не спрячу, ни слова не сберегу,
Но сделать все это вашим я не могу,
Увольте.
Вот тебе, баба, дерево, птица,
Воздух, ключ от жилья.
Где тебе этим так насладиться,
Как наслаждался я?
Мой мир отныне тебе завещан,
И, в сущности, изувечен.
Отныне тебе наслаждаться есть чем,
Но насладиться – нечем.
Правильно так говорить при утрате
Жизни, работы, страны.
Эти слова не добры – но, кстати,
Эти слова верны.
От них смутится любая рать,
Пьяная от побед,
Поскольку (в оригинале – так как – прим.) вы можете все забрать,
Всех замучить и всех задрать,
Все изгадить и все засрать.
Но насладиться – нет.
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