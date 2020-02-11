Уткин ответил Канделаки стихами Быкова: «Можете все забрать, все изгадить и все засрать, а насладиться – нет»

Журналист Василий Уткин ответил генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки стихотворением писателя Дмитрия Быкова.

Ранее Канделаки раскритиковала российские медиа по поводу злорадства из-за падающих рейтингов «Матч ТВ».

Уткин заявил, что именно генпродюсер несет ответственность за неудачи «Матча», Канделаки в ответ назвала Уткина «великовозрастным Малышом».

На своем канале в YouTube Уткин зачитал стихи:

Казалось бы, все уже ваше – земли, слова, права,

Пресса, телек, глава, камни, вода, трава,

И все – от главы до травы – уже такое, как вы...

Такое.

Уже возгласил Госбред, что это на сотню лет,

Уже учрежден Комбед, уже отдался поэт,

Уже отменен рассвет, а вам по-прежнему нет

Покоя.

Уже вас пустили в сад, в столицу, в калашный ряд,

Рабы подставляют зад, соседи отводят взгляд,

По стогнам идет парад, жильцы обоняют смрад

Параши.

Все, что запрещено, выброшено давно,

Все, что разрешено, заранее прощено,

И всем уже все равно, и все это все равно

Не ваше.

Все уже стало так, как вечно хотел дурак.

Если бы мрак, нет! Кругом теперь полумрак.

Всюду, где не барак, – тина (в оригинале – дебри – прим.) и буерак.

Как в вольте.

Я все отдам завистнику и врагу,

Ни дня не спрячу, ни слова не сберегу,

Но сделать все это вашим я не могу,

Увольте.

Вот тебе, баба, дерево, птица,

Воздух, ключ от жилья.

Где тебе этим так насладиться,

Как наслаждался я?

Мой мир отныне тебе завещан,

И, в сущности, изувечен.

Отныне тебе наслаждаться есть чем,

Но насладиться – нечем.

Правильно так говорить при утрате

Жизни, работы, страны.

Эти слова не добры – но, кстати,

Эти слова верны.

От них смутится любая рать,

Пьяная от побед,

Поскольку (в оригинале – так как – прим.) вы можете все забрать,

Всех замучить и всех задрать,

Все изгадить и все засрать.

Но насладиться – нет.

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