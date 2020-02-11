Самая быстрая лига Sports.ru. «Арсенал» – «Крылья», «Зенит» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Ахматом»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня «Спартак» (Николоз Кутателадзе) сыграет с «Ахматом» (Хасбулат Махаев) и «Сочи» (Кристиан Нобоа), «Локомотив» (Роман Тугарев) встретится с «Уралом» (Евгений Татаринов), а «Зенит» (Артем Дзюба) – с «Оренбургом» (Александр Руденко).

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Самая быстрая лига

27-й тур

29-й тур

26-й тур

27-й тур

30-й тур

29-й тур

28-й тур

Самая быстрая лига: «Спартак» ворвался с победы, Ари тащит «Краснодар», Шомуродов забивает сам собой

Таблица Самой быстрой лиги