Самая быстрая лига Sports.ru. «Арсенал» – «Крылья», «Зенит» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Ахматом»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.
Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.
Сегодня «Спартак» (Николоз Кутателадзе) сыграет с «Ахматом» (Хасбулат Махаев) и «Сочи» (Кристиан Нобоа), «Локомотив» (Роман Тугарев) встретится с «Уралом» (Евгений Татаринов), а «Зенит» (Артем Дзюба) – с «Оренбургом» (Александр Руденко).
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Самая быстрая лига
27-й тур
- Дата проведения
- 2 апреля, 11.00, «PES 2020»
29-й тур
- Дата проведения
- 2 апреля, 13.00, «PES 2020»
26-й тур
- Дата проведения
- 2 апреля, 15.00, «PES 2020»
27-й тур
- Дата проведения
- 2 апреля, 17.00, «PES 2020»
30-й тур
- Дата проведения
- 2 апреля, 19.00, «PES 2020»
29-й тур
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.00, «PES 2020»
28-й тур
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.30, «PES 2020»
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