Самая быстрая лига Sports.ru. «Арсенал» – «Крылья», «Зенит» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Ахматом»

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Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня «Спартак» (Николоз Кутателадзе) сыграет с «Ахматом» (Хасбулат Махаев) и «Сочи» (Кристиан Нобоа), «Локомотив» (Роман Тугарев) встретится с «Уралом» (Евгений Татаринов), а «Зенит» (Артем Дзюба) – с «Оренбургом» (Александр Руденко). 

На Sports.ru можно посмотреть трансляции всех матчей в прямом эфире. 👇 Также можно подписаться на группу Sports.ru в социальной сети «ВКонтакте» – тогда вам придет уведомление. Если у вас не работает плеер, переходите по ссылке.

Самая быстрая лига

27-й тур

Арсенал (Данилин) – Крылья Советов (Молчанов)
Дата проведения
2 апреля, 11.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

29-й тур

Спартак (Кутателадзе) – Ахмат (Махаев)
Дата проведения
2 апреля, 13.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

26-й тур

Ахмат (Махаев) – Армейцы (Котов)
Дата проведения
2 апреля, 15.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

27-й тур

Урал (Татаринов) – Динамо (Ивахнов)
Дата проведения
2 апреля, 17.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

30-й тур

Урал (Татаринов) – Локомотив (Тугарев)
Дата проведения
2 апреля, 19.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

29-й тур

Зенит (Дзюба) – Оренбург (Руденко)
Дата проведения
2 апреля, 21.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

28-й тур

Сочи (Нобоа) – Спартак (Кутателадзе)
Дата проведения
2 апреля, 22.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

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