Тер Стеген хочет получать в «Барсе» примерно 10 млн евро в год – в два раза больше, чем сейчас

продолжает переговоры с вратарем Марком-Андре тер Стегеном о новом контракте.

На этой неделе каталонский клуб обсуждал с агентом голкипера условия потенциальной сделки, однако у сторон по-прежнему имеются серьезные разногласия в финансовом вопросе.

Немец хочет зарабатывать в два раза больше, чем получает сейчас. Речь идет о зарплате примерно 10 миллионов евро в год плюс бонусы. Им интересуются другие топ-клубы.

В начале марте «Барса» предложила игроку контракт до 2024 года с зарплатой 6,5 млн евро за сезон плюс бонусы, но игрок ответил отказом, поскольку футболисты, выходящие на поле реже него, в предыдущие годы получили более выгодное предложение о продлении договора.

Затем вратарю был предложен контракт до 2025 года с опцией продления еще на три сезона. Однако, как пишет Diario Sport, и эти условия могут не устроить футболиста.

В «Барсе» твердо уверены, что контракт с тер Стегеном необходимо продлить, но камнем преткновения является именно экономическая сторона сделки.

Переговоры с 27-летним голкипером проходят непросто, несмотря на то, что сам он предпочел бы не покидать .

В спортивном отделе «Барселоны» рассчитывают прийти к договоренности к июню. Если этого не произойдет, переговорами может заняться лично президент сине-гранатовых , и это может сдвинуть процесс с мертвой точки.