Менеджер Хабиба: «Собаки могут продолжать лаять. Преклоните колено перед Королем джунглей»

, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал решение своего клиента сняться с UFC 249.

«Неоспоримый, непобежденный, король pound-for-pound.

Собаки могут продолжать лаять, ведь каждый хочет, чтобы его заметили. Вскоре у нас будут все ответы, которые вы желаете знать.

Преклоните колено пред Королем джунглей. У Аллаха все всегда под контролем», – написал Абдель-Азиз.

1 апреля Нурмагомедов заявил, что не полетит в США на бой с Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.

Команда Фергюсона о замене Хабиба 18 апреля: «Сейчас этим занимается UFC»

Бои Махачева, Умара Нурмагомедова и Анкалаева на UFC 249 отменены