Менеджер Хабиба: «Собаки могут продолжать лаять. Преклоните колено перед Королем джунглей»

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал решение своего клиента сняться с UFC 249.
«Неоспоримый, непобежденный, король pound-for-pound.
Собаки могут продолжать лаять, ведь каждый хочет, чтобы его заметили. Вскоре у нас будут все ответы, которые вы желаете знать.
Преклоните колено пред Королем джунглей. У Аллаха все всегда под контролем», – написал Абдель-Азиз.
1 апреля Нурмагомедов заявил, что не полетит в США на бой с Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.
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