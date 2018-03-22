Магнус Карлсен организует первый в истории турнир по интернету с участием 8 лучших шахматистов мира

Норвежский гроссмейстер, действующий чемпион мира Магнус Карлсен организует онлайн-турнир по шахматам с участием восьми лучших игроков мира.

Этот первый шахматный турнир элитного уровня, который будет проводиться по интернету. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов.

Турнир стартует 18 апреля и будут транслироваться на сайте Сhess24. «Это исторический момент для шахмат», – цитирует Карлсена NRK.

Каждый матч будет состоять из 4 партий рапида (15 минут + 10 секунд), победитель получит 3 очка, проигравший – 0. При равном счете 2:2 будет сыгран армагеддон, по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший – 1. По результатам кругового турнира определятся четыре участника нокаут-финала.

Состав участников турнира не был оглашен, однако согласно рейтингу ФИДЕ его участниками должны стать Карлсен, Фабиано Каруана, Лижэнь Дин, , Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Левон Аронян и Уэсли Со.

В связи с пандемией коронавируса соревнования временно не проводятся. Турнир претендентов в Екатеринбурге, который должен был пройти с 15 марта по 5 апреля, был прерван после 7 туров.