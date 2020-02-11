Цена акций «Ювентуса» упала на 21% за март из-за коронавируса, акций «МЮ» – на 11%, «Боруссии» – на 37%

Клубы Европы, разместившие свои акции на международных биржах, испытывают проблемы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Стоимость акций «Ювентуса» за март упала на 21,16%. Однако решение клуба о сокращении зарплат игроков позволило частично компенсировать негативный эффект, сообщает Marca.

Также пострадал – их акции упали на 11,06% за месяц. В Бундеслиге проблемы возникли у дортмундской «Боруссии» – стоимость их акций упала 36,76%.

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