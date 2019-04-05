«Адмирал» хочет вернуться в КХЛ через сезон. Клуб не будет ликвидирован

КХЛ подтвердила исключение из числа участников лиги в следующем сезоне.

Хоккейный клуб не будет ликвидирован и продолжит свою деятельность. «Адмирал» проинформировал лигу о намерении вернуться в сезоне-2021/22.

МХК «Тайфун» в следующем сезоне выступит в Париматч Молодежной хоккейной лиге.

1 апреля стало известно, что «Адмирал» пропустит следующий сезон КХЛ на фоне пандемии коронавируса.

Первая жертва коронавируса в КХЛ: «Адмирал» резко появился и внезапно уходит

«Адмирал» ушел из КХЛ из-за коронавируса: его бюджет направят на борьбу с болезнью

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