«Адмирал» хочет вернуться в КХЛ через сезон. Клуб не будет ликвидирован

Теги КХЛ МХЛ Адмирал кризис Тайфун коронавирус Хоккей

КХЛ подтвердила исключение «Адмирала» из числа участников лиги в следующем сезоне.

Хоккейный клуб не будет ликвидирован и продолжит свою деятельность. «Адмирал» проинформировал лигу о намерении вернуться в сезоне-2021/22.

МХК «Тайфун» в следующем сезоне выступит в Париматч Молодежной хоккейной лиге. 

1 апреля стало известно, что «Адмирал» пропустит следующий сезон КХЛ на фоне пандемии коронавируса.

Первая жертва коронавируса в КХЛ: «Адмирал» резко появился и внезапно уходит

«Адмирал» ушел из КХЛ из-за коронавируса: его бюджет направят на борьбу с болезнью

Соберите команду в Fantasy и боритесь за PS4, телевизор, камеру GoPro и другие суперпризы!

Опрос

Сколько клубов КХЛ потеряет к концу пандемии?
5900 голосов
Только «Адмирал»
12%
Два точно
18%
Три или больше
28%
Как бы вообще КХЛ не потерять
42%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья