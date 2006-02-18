Журналист Колесников об игре Путина в хоккей: «У него есть чувство гола. С этим ничего нельзя поделать»

Журналист Андрей Колесников высказался о том, как президент РФ играет в хоккей.

– Я открываю вашу заметку в «Коммерсанте» про переговоры Путина и Лукашенко в Сочи. Переговоры, важной частью которых становится хоккейный матч. Что вы чувствуете, когда смотрите хоккейные матчи Путина?

– Во-первых, это безумно интересно. Я в фейсбуке выложил фрагмент разминки, где Путин последовательно забрасывает 10 шайб до начала игры и написал, что это как на огонь – можно смотреть бесконечно. Действительно можно, он заворожил этим.

Эти матчи – сложная история. Про них много всего понятно. Путину нравится играть в хоккей, вот он и играет. Кому-то нравится подыгрывать, вот они и подыгрывают.

– Почему Путину нравится эта игра в поддавки? Неужели он не понимает, что это карикатура?

– Я не могу и не буду говорить от его имени, я могу говорить только о своих представлениях.

Мне кажется, что ему нравится не игра в поддавки, а нравится именно хоккей. У него есть чувство гола. С этим ничего нельзя поделать.

Он стоит на пятачке и ждет паса, а дальше, если внимательно посмотреть, забивает очень непростые голы.

Я серьезно говорю – вы должны посмотреть. Они четкие – в одну девятку, в другую. Ему это не может не нравиться. Любого нормального человека это будет воодушевлять.

– Вы хотите сказать, что у него получается?

– Да, безусловно, – сказал Колесников.

Путин и Лукашенко обожают хоккей. Мы посчитали, кто из них больше забивает