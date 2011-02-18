Елагин о России: «Проблема одна: воровство и чиновники-долбодонты. У нас зарплаты минимальные, народ живет трудно»

Комментатор Александр Елагин поделился мнением об актуальных для России проблемах.

«У нас проблема-то не в игроках. Талантов на просторах России всегда хватало. В любом виде спорта.

У нас проблема одна, друзья мои. Чиновники. Воровство и чиновники-долбодонты, которые мешают, которые хапают под себя и тем самым ставят под удар престиж России, престиж нашего спорта и спортсменов.

Вот сейчас заговорили по поводу стадионов… Как это так – в России у нас только один стадион с закрывающейся крышей! Это вот в Питере. Других нет.

У нас должны быть стадионе в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке! У нас богатейшая страна! Куда деньги-то уходят?! Где они?!

У нас зарплаты минимальные, черти какие. Народ не то чтобы бедствует, но в общем-то живет-то трудно.

И мы все говорим: а вот, в перспективе, в перспективе… Стадионы постройте хотя бы для того, чтобы таланты играли круглый год. И мы обязаны строить эти стадионы. А к чемпионату мира – у нас был повод такой – не построили, разворовали к чертовой матери все в итоге, к сожалению.

Об этом, кстати, и президент наш Владимир Владимыч говорил. Вспомните Олимпиаду 14-го года. Вспомните, когда он смотрел вот эти самые объекты и говорил: «Ребят, сколько это стоит, сколько-сколько?» Помните, когда Козак стоял и головой мотал. Или когда Владимир Владимыч говорил: «Вопросы остаются». И вот сажают людей – из генштаба, оттуда, отсюда.

Мы талантливая нация. Я сейчас говорю про россиян. Неважно – русский, татарин, чеченец… Мы нация, россияне. Таланты колоссальные. И что толку?

Нам мешают эти вот чиновники, у которых в мозгах только одно – деньги. Себе в карман», – заявил Елагин.