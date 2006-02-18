«Рубин» подписал контракт с Тарасовым до конца сезона

«Рубин» объявил о заключении соглашения с бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.
Контракт 32-летнего игрока с казанцами рассчитан до конца текущего сезона.
Тарасов прошел с «Рубином» два зимних сбора и в настоящее время находится в расположении команды на третьем сборе в Белеке.
❗️Официально❗️— «Рубин» Казань (@fcrk) February 18, 2020
«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым✍🏼
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📃Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20.
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