«Рубин» подписал контракт с Тарасовым до конца сезона

Теги Локомотив Рубин Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия трансферы Футбол

«Рубин» объявил о заключении соглашения с бывшим полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

Контракт 32-летнего игрока с казанцами рассчитан до конца текущего сезона.

Тарасов прошел с «Рубином» два зимних сбора и в настоящее время находится в расположении команды на третьем сборе в Белеке.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья