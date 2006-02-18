«Рубин» подписал контракт с Тарасовым до конца сезона

объявил о заключении соглашения с бывшим полузащитником «Локомотива» .

Контракт 32-летнего игрока с казанцами рассчитан до конца текущего сезона.

Тарасов прошел с «Рубином» два зимних сбора и в настоящее время находится в расположении команды на третьем сборе в Белеке.