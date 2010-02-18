Сон Хын Мин пропустит 6-8 недель из-за перелома руки

Нападающий Сон Хын Мин получил травму в матче 26-го тура АПЛ против (3:2).

У 27-летнего форварда диагностирован перелом правой руки. На этой неделе он перенесет операцию.

В сообщении на сайте «шпор» отмечается, что игрок выбыл на несколько недель. По оценке The Athletic, восстановление займет от шести до восьми недель.

Другой нападающий лондонцев в январе перенес операцию на задней поверхности бедра и вернется в строй не раньше апреля.

Завтра, 19 февраля, «Тоттенхэм» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против .