Сон Хын Мин пропустит 6-8 недель из-за перелома руки

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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил травму в матче 26-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:2).

У 27-летнего форварда диагностирован перелом правой руки. На этой неделе он перенесет операцию.

В сообщении на сайте «шпор» отмечается, что игрок выбыл на несколько недель. По оценке The Athletic, восстановление займет от шести до восьми недель.

Другой нападающий лондонцев Харри Кейн в январе перенес операцию на задней поверхности бедра и вернется в строй не раньше апреля.

Завтра, 19 февраля, «Тоттенхэм» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

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