Энди Робертсон: «Атлетико» праздновал так, будто уже прошел дальше. Посмотрим»

Защитник Энди Робертсон высказался о поражении от «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мяч после углового просто срикошетил. Все было на тоненького, но в пределах правил. Мы подарили им лучшее начало матча из возможных, они получили заряд от болельщиков и начали валиться и забираться под кожу.

Мы показали замечательную игру, но мы знаем, что можем играть лучше. Впереди второй матч, чтобы все исправить.

Они праздновали так, будто уже прошли дальше. Ну что ж, посмотрим. Но им ехать на , и мы знаем, что там будут наши болельщики», – сказал Робертсон.