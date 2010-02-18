Бартомеу встретился с Месси, Пике и Бускетсом на фоне скандала с соцсетями. Он объяснился перед игроками

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу встретился с капитанами основной команды Лионелем Месси, Серджи Бускетсом, Жераром Пике и Серджи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

На встрече также присутствовал главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен. Отмечается, что президент дал игрокам объяснения по поводу информации о том, что «блауграна» платит за критику лидеров команды в соцсетях и похвалы в адрес Бартомеу. Президент посчитал уместным объясниться с лидерами команды.

Как сообщается, Бартомеу заверил игроков в недостоверности информации, согласно которой клуб сотрудничает с компанией I3Ventures для таких целей. Президент «Барсы» хотел убедить футболистов в этом и ответить на возможные вопросы с их стороны.

Жозеп Бартомеу: «Барса» никого не нанимала для чьей-либо дискредитации. Мы будем защищаться»

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства