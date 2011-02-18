Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова перенесла операцию. Она уже несколько дней находится в больнице

Теги сборная России травмы Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова перенесла операцию.

По информации Sport24, Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова. Диагноз и причины, приведшие к госпитализации, тщательно скрываются окружением фигуристки.

В коридорах больницы Сотникова появлялась в шейном воротнике. Известно, что спортсменка уже не первый день находится в больнице.

Агент фигуристки Мария Шашина от комментариев отказалась.

По информации телеграм-канала «Мутко против», госпитализация Сотниковой является плановой. В больницу она была направлена из поликлиники с остеохондрозом.

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