Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова перенесла операцию. Она уже несколько дней находится в больнице

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию перенесла операцию.

По информации Sport24, Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова. Диагноз и причины, приведшие к госпитализации, тщательно скрываются окружением фигуристки.

В коридорах больницы Сотникова появлялась в шейном воротнике. Известно, что спортсменка уже не первый день находится в больнице.

Агент фигуристки Мария Шашина от комментариев отказалась.

По информации телеграм-канала «Мутко против», госпитализация Сотниковой является плановой. В больницу она была направлена из поликлиники с остеохондрозом.