Моуринью считает, что Сон пропустит остаток сезона

Главный тренер Жозе Моуринью заявил, что форвард Сон Хын Мин может пропустить остаток сезона из-за травмы.

«Не рассчитываю [что он еще сыграет в текущем сезоне]. Если он успеет провести одну-две игры, то потому, что он [пресс-атташе клуба] очень оптимистичен, и я надеюсь, он прав. Но мое мнение – нет. Я так не считаю», – сказал португалец.

«Саймон [пресс-атташе] подобрал очень красивую формулировку, но если бы писал я, я бы написал по-другому.

Так что он выбыл, как утверждает Саймон, на несколько недель», – добавил Моуринью.

В заявлении на официальном сайте «шпор» отмечается, что Сон выбыл на несколько недель, конкретные сроки восстановления не указываются.

По оценке The Athletic, восстановление займет от шести до восьми недель.