«Ливерпуль» не пробил в створ за целый матч во 2-й раз при Клоппе и не забил в 3-й раз в сезоне

«Ливерпуль» уступил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
Мерсисайдский клуб не смог поразить ворота соперника всего лишь в третий раз в сезоне.
Ранее это произошло в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2), а также в матче Кубка лиги с «Астон Виллой» (0:5), где играла команда U23.
Кроме того, мерсисайдцы за весь матч ни разу не пробили в створ. Это произошло всего второй раз при Юргене Клоппе. Первый случился в матче с «Наполи» в Лиге чемпионов в 2018 году (0:1).