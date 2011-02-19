Елагин о СССР: «Какая была колбаса! Я в бараке жил, в коммуналке! Запах был на весь дом! Сейчас 125 сортов – ни одной вкусной»

Комментатор Александр Елагин высказался об истории России.

«История нашей страны… Я скажу, может быть, крамольную вещь, которая многим не понравится! В России никогда не было демократии как таковой.

Посмотрите на историю. Начиная с царских времен, со времен Рюриковичей, потом пришли Романовы и пришли большевики в 17-м году. Совершили они революцию или переворот – это уже в зависимости от, скажем так, вкуса, определения. Для меня это была всегда великая октябрьская социалистическая революция.

Что дал Советский Союз, самое главное? Проблем миллион в Советском Союзе было, масса всего было негативного, но масса и чудесного.

Великие победы спортсменов, я сейчас беру тему спорта, футбол, хоккей – это же при Советском Союзе было. А почему? Что важно было? Что бы я выделил в Советском Союзе? Стабильность прежде всего, уверенность в завтрашнем дне.

Да, два сорта колбасы, вот сейчас будут говорить… Некоторые ведущие на некоторых радиостанциях, которые любят такую не то что левацкую, но либеральную политику… Опять же, в кавычках. Потому что какая к черту либеральность? Все это ерундовина. Но так скажем: которые в оппозиции к руководству. Они говорят: вот вы все вспоминаете – два сорта, три сорта колбасы!

Ребята, но какая это была колбаса! Я в бараке жил, в коммуналке! Люди приносили, кто-то вот, покупали докторскую колбасу, и запах был на весь дом!

А газировка, по три копейки которая была! А сейчас 125 сортов колбасы – и ни одной вкусной. Сосиски – черти что, мясо – то же самое. Все какое-то ненастоящее, без запаха. Помидоры не пахнут (смеется). О чем вы говорите?

А главное – нет уверенности в завтрашнем дне. Не могу, например, занять у близкого друга деньги. Мне неудобно! По одной простой причине. Он не то что мне не даст, а мне неудобно ставить его в неловкое положение. Потому что сегодня я занял у него 100 рублей, а завтра эти 100 будут не 100, а уже 400-500-600-700! Потому что все болтается!

Ста-биль-ность! Вам любой человек здравомыслящий, семьянин, скажет: уверенность в завтрашнем дне – самое главное. Этого не хватает нам сегодня», – сказал Елагин.