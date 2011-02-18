Опубликован документ о принадлежности аккаунтов с критикой Месси компании, с которой сотрудничает «Барса»

El Larguero располагает доказательствами, что компания I3 Ventures, с которой сотрудничает «Барселона», действительно связана с аккаунтами, где публиковались посты в поддержку президента клуба Жозепа Бартомеу в соцсетях и критические записи в адрес игроков.

Накануне стало известно, что в постах I3 Ventures, которая управляет десятками аккаунтов в твиттере и фэйсбуке, в том числе критиковались и высмеивались форвард , защитник Жерар Пике и другие игроки нынешнего состава «блауграны».

«Барселона» выступила с опровержением и потребовала исправить информацию, однако El Larguero обнародовал документ, подтверждающий, что I3 Ventures имеет отношение к указанным аккаунтам.

В 36-страничном досье, в частности, указано, что шесть аккаунтов, размещавших критические посты, принадлежат компании I3 Ventures. Досье было отправлено в клуб и подписано компанией Nicestream, руководителем которой является директор I3 Ventures.

Этот человек – Карлос Ибаньес, с которым встречался Жауме Масферрер, ответственный за digital-стратегию в «Барселоне» и являющийся правой рукой Бартомеу.