Холанд – первый игрок, забивший в сезоне ЛЧ за две команды. У него 11 голов в 7 матчах за «Боруссию»

Форвард дортмундской Эрлинг Холанд отметился дублем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с (2:1, второй тайм).

Норвежец стал первым футболистом, который забил в одном сезоне Лиги чемпионов за две команды. Ранее он забил 8 голов за на групповом этапе.

После январского перехода в «Боруссию» Холанд уже отличился в Бундеслиге, Кубке Германии, а теперь и Лиге чемпионов. Всего на его счету 11 голов в 7 матчах, при этом он забил в 6 играх из 7.

Следить за матчем «Боруссии» и «ПСЖ» можно по текстовой онлайн-трансляции матча на Sports.ru

Купить футболку Холанда можно по этой ссылке.