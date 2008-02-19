Холанд – первый игрок, забивший в сезоне ЛЧ за две команды. У него 11 голов в 7 матчах за «Боруссию»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Эрлинг Холанд Футбол

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1, второй тайм).

Норвежец стал первым футболистом, который забил в одном сезоне Лиги чемпионов за две команды. Ранее он забил 8 голов за «Ред Булл Зальцбург» на групповом этапе.

После январского перехода в «Боруссию» Холанд уже отличился в Бундеслиге, Кубке Германии, а теперь и Лиге чемпионов. Всего на его счету 11 голов в 7 матчах, при этом он забил в 6 играх из 7.

Следить за матчем «Боруссии» и «ПСЖ» можно по текстовой онлайн-трансляции матча на Sports.ru

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