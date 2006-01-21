ЦСКА и «Зенит» сыграют в Испании, Рейньер в «Реале», Овечкин – первая звезда недели в НХЛ и другие новости утра

1. ЦСКА и «Зенит» проведут товарищеский матч 9 февраля в Испании.

2. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ. У него 8 голов в трех играх и два хет-трика подряд.🚀

3. Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Стяуа» сыграли 3:3, «Динамо» забило 5 мячей «Заглембе». «Ростов» сыграл вничью с «Пахтакором», а «Ахмат» уступил румынскому «Ботошани» (зато племянник Кадырова дал Месси).

4. Трансферы. «Реал» купил 18-летнего хавбека «Фламенго» Рейньера за 30 млн евро. «Интер» сделал официальное предложение по трансферу Эриксена. «МЮ» хочет предложить 50 млн евро за форварда «Лиона» Дембеле. «Ливерпуль» – приоритетный вариант для нападающего «Лейпцига» Вернера. «Барселона» хочет подписать центрфорварда из-за травмы Суареса.

«Зенит» и «Валенсия» интересуются лучшим бомбардиром «Униона» Андерссоном, но переход маловероятен. А в «Крыльях» подтвердили, что Соболев хочет перейти в другой клуб.

5. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко может стать вице-премьером по спорту.

6. Australian Open. Джокович, Федерер, Циципас, Димитров вышли во 2-й круг.

В женской сетке Потапова взяла 3 гейма у Серены, Александрова, Барти, Возняцки, Осака прошли дальше.

7. НХЛ. «Флорида» обыграла «Миннесоту» благодаря голу Дадонова, два очка Задорова помогли «Колорадо» победить «Детройт».

8. В РПЛ могут ввести ежегодные взносы в 1 млн рублей за регистрацию игроков, не являющихся воспитанниками. Реформа, которая коснется и ФНЛ, обсудят на исполкоме РФС.

9. Российская фигуристка Александра Трусова в короткой программе на ЧЕ планирует исполнить тройной аксель, в произвольной – пять четверных прыжков.

10. Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пропустит полтора-три месяца из-за стрессового перелома в спине.

11. НБА. «Хьюстон» проиграл «Оклахоме», «Бостон» разгромил «Лейкерс». Уэстбрук делал трипл-даблы в матчах со всеми клубами лиги. Ранее такое удалось только Леброну. Другие результаты – здесь.

12. АПЛ – лучшая лига мира в 2019 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, РПЛ – 26-я.

13. Великая, Егорян, Нагорный, Далалоян и другие российские спортсмены выступят в споре РУСАДА и WADA в качестве третьей стороны.

14. Капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук устроил автомобильную аварию в Нижнекамске и скрылся с места происшествия.

15. Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл в гостях «Зенит», «Автодор» уступил «Калеву».

Цитаты дня.

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