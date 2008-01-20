Овечкин признан первой звездой недели НХЛ

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НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой назван нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвс, который отметился 9 (3+6) баллами в четырех играх.

Второй звездой стал голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 0,67 шайбы и отражая 98,2% бросков.

Первой звездой признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 8 (8+0) очков в трех играх. Россиянин сделал хет-трики в двух матчах подряд.

Овечкин – великий русский богатырь в мире супергероев. Его суперсила – бесконечное здоровье

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