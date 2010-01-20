Трусова в короткой программе на ЧЕ планирует исполнить тройной аксель, в произвольной – пять четверных прыжков

Стал известен запланированный контент российских фигуристок на программы чемпионата Европы, который пройдет в австрийском Граце с 22 по 26 января.

планирует исполнить тройной аксель в короткой программе, в произвольной – пять четверных прыжков (флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер).

заявила три четверных в произвольной программе: лутц, флип и лутц в каскаде с тройным тулупом.

исполнит тройной аксель в короткой программе и два тройных акселя (один в каскаде с двойным тулупом) – в произвольной.

Короткая программа у женщин на ЧЕ состоится 24 января, произвольная – 25 января.

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