Трусова в короткой программе на ЧЕ планирует исполнить тройной аксель, в произвольной – пять четверных прыжков

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Стал известен запланированный контент российских фигуристок на программы чемпионата Европы, который пройдет в австрийском Граце с 22 по 26 января.

Александра Трусова планирует исполнить тройной аксель в короткой программе, в произвольной – пять четверных прыжков (флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер).

Анна Щербакова заявила три четверных в произвольной программе: лутц, флип и лутц в каскаде с тройным тулупом.

Алена Косторная исполнит тройной аксель в короткой программе и два тройных акселя (один в каскаде с двойным тулупом) – в произвольной.

Короткая программа у женщин на ЧЕ состоится 24 января, произвольная – 25 января.

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