«МЮ» хочет предложить 50 млн евро за форварда «Лиона» Дембеле (Foot Mercato)

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле привлек интерес , утверждает Foot Mercato.

Английский клуб просматривал 23-летнего игрока в матче Кубка Франции с «Нантом» (4:3), где Дембеле отметился голом.

«МЮ» намерен сделать стартовое предложение в размере 50 млн евро плюс бонусы.

Причиной интереса манкунианцев к Дембеле может быть травма форварда Маркуса Рэшфорда, который выбыл на несколько недель из-за травмы спины.

Дембеле выступает за «Лион» с 2018 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 он забил 11 голов в 19 матчах. Его статистику можно изучить здесь.