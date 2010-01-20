Тарасов о послании Путина: «Важно, что почти самый влиятельный человек в мире говорил о детях»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который проходит сбор с , высказался о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Многие шутят насчет того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал.

Я рад, что на фоне страшных новостей военных конфликтов, кто-то еще понимает, что залог нашего будущего – любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребенка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и т.д.

Правда помимо семейных тем, последние 5 минут, навел и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты. Для меня как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире говорил именно о детях. Значит, мы смотрим в одну сторону», – написал Тарасов.