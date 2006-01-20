Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл в гостях «Зенит», «Автодор» уступил «Калеву»

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В понедельник, 20 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге московский ЦСКА обыграл «Зенит» (82:63).

Саратовский «Автодор» уступил на выезде эстонскому «Калеву» (76:88).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Зенит – ЦСКА 63:82 (13:17, 17:18, 21:23, 12:24)
Дата проведения
20 января, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Воронов (14), Айверсон (12), Альбиси (5), Зубков (4), Аброматис (2) – старт; Трушкин (11), Ренфро (6), Томас (5), Пушков (4), Понитка (0), Балашов (0).
ЦСКА
Курбанов (12), Джеймс (11), Хиллиард (9), Воронцевич (3), Хайнс (2) – старт; Фойгтманн (17 + 7 подборов), Хэкетт (14 + 7 подборов), Ухов (6), Боломбой (4), Сент-Рос (3), Антонов (1).

Калев – Автодор 88:76 (26:15, 19:13, 21:21, 22:27)
Дата проведения
20 января, 20.00, «Kalevi Spordihall»
Онлайн матча
Калев
Винэлез (20), Шкеле (15 + 9 передач), Йыэсаар (13 + 7 подборов), Китсинг (12), Кангур (2) – старт; Киллиа-Джонс (9), С. Сокк (7), Финк (6), Райесте (4), Курбас (0).
Автодор
Хикс (17), Жете (13 + 14 подборов), Старкс (11 + 6 передач + 8 потерь), Михайловский (9), Кук (8) – старт; Квитковских (10), Петенев (5), Бабушкин (3), Уме (0), Бестужев (0).

Положение команд: «Химки» – 13-1, ЦСКА – 11-4, «Локомотив-Кубань» – 10-4, УНИКС – 8-5, «Зенит» – 6-7, «Енисей» – 6-7, «Калев» – 6-8, «Зелена-Гура» – 6-8, «Астана» – 5-7, «Нижний Новгород» – 5-8, «Парма» – 5-9, «Автодор» – 4-9, «Цмоки-Минск» – 3-11. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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