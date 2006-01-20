Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл в гостях «Зенит», «Автодор» уступил «Калеву»

В понедельник, 20 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге московский ЦСКА обыграл «Зенит» (82:63).

Саратовский «Автодор» уступил на выезде эстонскому «Калеву» (76:88).

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: «Химки» – 13-1, ЦСКА – 11-4, «Локомотив-Кубань» – 10-4, УНИКС – 8-5, «Зенит» – 6-7, «Енисей» – 6-7, «Калев» – 6-8, «Зелена-Гура» – 6-8, «Астана» – 5-7, «Нижний Новгород» – 5-8, «Парма» – 5-9, «Автодор» – 4-9, «Цмоки-Минск» – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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