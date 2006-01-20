В РПЛ могут ввести ежегодные взносы в 1 млн рублей за регистрацию игроков, не являющихся воспитанниками

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На семинаре РФС по лицензированию клубов в Сочи было предложено ввести взносы за регистрацию игроков в РПЛ и Олимп-ФНЛ, сообщает «Матч ТВ».

По замыслу авторов идеи, за заявку игрока, не являющегося воспитанником команды, клуб РПЛ должен будет платить 1 млн рублей, клуб ФНЛ – 500 тысяч рублей. Утверждается, что суммы могут быть снижены до 700 тысяч и 300 тысяч соответственно. Взносы планируют сделать ежегодными.

Предполагается, что благодаря этому клубы будут больше полагаться на своих воспитанников.

Ожидается, что данный вопрос обсудят на исполкоме РФС.

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