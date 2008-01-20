Президент КХЛ Чернышенко может стать вице-премьером по спорту («Проект»)

Теги Дмитрий Чернышенко КХЛ Политика Хоккей

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко может получить работу в новом правительстве РФ.

Чернышенко рассматривается на должность вице-премьера по спорту, об этом сообщает «Проект». Пока этот пост занимает Ольга Голодец.

Сообщается, что министерство спорта может быть ликвидировано и преобразовано в федеральное агентство.

51-летний функционер является генеральным директором и председателем правления «Газпром-медиа». В КХЛ Чернышенко работает с 2014 года.

«Проект» – это издание, которое специализируется на расследованиях. Например, они рассказывали о том, как ФСБ помогает российской финансовой отрасли, а также об элитной недвижимости замминистра обороны Тимура Иванова.

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