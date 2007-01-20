Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Стяуа» сыграли 3:3, «Динамо» забило 5 мячей «Заглембе»

Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона-2019/20, проводя товарищеские матчи.

Товарищеские матчи

Ростов Россия – Пахтакор Узбекистан – 1:1 (0:0)

Гол «Ростова»: 1:1 – Еременко (85, пенальти).

«Ростов» (первый тайм): Седов (игрок на просмотре), Ведерников, Хаджикадунич, Кожемякин (игрок на просмотре), Козлов, Салетрос, Байрамян, Попов, Саплинов, Ионов, Прошляков.

«Ростов» (второй тайм): Седов (игрок на просмотре), Чистяков, Осипенко, Чернов. Маляров, Черкес, Мамаев, Еременко, Зайнутдинов, Осинов, Долгов.

Ботошани Румыния – Ахмат Россия – 3:1 (2:0)

Голы «Ахмата»: 2:1 – Кадыров (58)

Динамо Россия – Заглембе Польша – 5:1 (1:0)

Голы «Динамо»: 1:0 – Филипп (42), 2:0 – Игбоун (59), 3:0 – Игбоун (67), 4:0 – Игбоун (78), 5:1 – Панченко (91).

«Динамо»: Шунин, Ордец, Шунич, Скопинцев, Паршивлюк, Нойштедтер, Юсупов, Рауш, Филипп, Шиманьски, Н’Жи.

Стяуа Румыния – Локомотив Россия – 3:3 (3:2)

Голы «Локомотива»: 1:1 – Ан. Миранчук (26), 2:2 – Баринов (32), 3:3 – Жемалетдинов (63).

«Локомотив» (первый тайм): Медведев, Рыбус, Магкеев, Кверквелия, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мауриу, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

«Локомотив» (второй тайм): Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Куликов, Коломейцев, Дорофеев, Жемалетдинов, Рыбчинский, Смолов.