«Барселона» хочет подписать центрфорварда из-за травмы Суареса. Совещание Сетьена и Абидаля было запланировано на сегодня

«Барселона» хочет в оставшиеся дни трансферного окна найти нападающего.
Каталонский клуб рассчитывает найти центрфорварда, несмотря на то, что прошлогодний опыт с арендой Кевина-Принса Боатенга был признан неудачным.
На сегодня у «Барселоны» было запланировано совещание главного тренера команды Кике Сетьена с директорами Эриком Абидалем и Рамоном Планесом.
Текущая ситуация усложняет будущее приобретение Лаутаро Мартинеса у «Интера», на которого нацелилась «Барселона».
Клуб прорабатывает три варианта: купить топ-нападающего сейчас и отложить планы по приобретению Лаутаро, найти топ-нападающего, который согласится на аренду, либо остаться без центрального нападающего фактически до конца сезона.