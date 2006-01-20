«Барселона» хочет подписать центрфорварда из-за травмы Суареса. Совещание Сетьена и Абидаля было запланировано на сегодня

хочет в оставшиеся дни трансферного окна найти нападающего.

Каталонский клуб рассчитывает найти центрфорварда, несмотря на то, что прошлогодний опыт с арендой Кевина-Принса Боатенга был признан неудачным.

На сегодня у «Барселоны» было запланировано совещание главного тренера команды Кике Сетьена с директорами и Рамоном Планесом.

Текущая ситуация усложняет будущее приобретение Лаутаро Мартинеса у , на которого нацелилась «Барселона».

Клуб прорабатывает три варианта: купить топ-нападающего сейчас и отложить планы по приобретению Лаутаро, найти топ-нападающего, который согласится на аренду, либо остаться без центрального нападающего фактически до конца сезона.