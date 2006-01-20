Арсен Венгер: «Арсенал» оставил свою душу на «Хайбери»

Бывший главный тренер Арсен Венгер выразил сожаление касательно переезда лондонского клуба с .

«При мне мы переехали с «Хайбери». Он был похож на , в нем была душа. Мы построили новый стадион, но так и не нашли свою душу – мы оставили ее на «Хайбери».

Мы ни за что не смогли бы его воссоздать. Расстояние от поля до трибуны должно было быть больше, так как это понадобилось для проезда машин «скорой помощи», наклон трибун должен был быть меньше.

Всех этих небольших вещей, которые мы не смогли воссоздать, не хватило для воссоздания души», – сказал Венгер в эфире beIN Sports.

«Хайбери» был снесен в 2006 году. «Арсенал» выступал на нем с 1913 года. После сноса лондонский клуб переехал на «Эмирейтс».