Олег Тактаров: «Жду, когда грязное поколение молодежи с юга повзрослеет. Пусть Хабиб ходит и раздает им лещей»

Ветеран ММА Олег Тактаров призвал чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова воспитывать своих поклонников.

«Жду только, когда это грязное поколение молодежи, которое нас с юга поливает грязью – и в рот писю, и в попу, и маму, и папу, – или повзрослеет наконец, или пересажают их. Ну, или перебьют они там друг друга в крайнем случае.

Хочется, чтобы у нас была культурная публика и обсуждение шло как в Европе, Азии или Америке. Чтобы было больше понимания и меньше грязи, вроде «петухи кукарекают» и так далее. Чтобы было меньше оскорблений. Мне, человеку 52 лет, который никогда такого не видел, это настолько неприятно.

Пусть Хабиб этим обиженным, как он их сам однажды назвал, ходит и раздает лещей. Отстранили на год, перестал тренироваться — ходи по аулам, раздавай лещи. Только особи эти уже расплодились давно. И в Москве живут, и в Тюмени, и везде.

Я своих поклонников воспитывал! Они должны пример подавать. Никто этого не знает, я даже метелил некоторых особей, которые в алкогольном опьянении болели за меня в приличных местах. Отводил в туалет и там метелил. Потом они рассказывали другим, а после за меня болели культурно и с уважением к сопернику. Но Хабиб так не делает», – заявил Тактаров.

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