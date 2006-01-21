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    Уэстбрук делал трипл-даблы в матчах со всеми командами НБА. Ранее подобное удавалось только Леброну

    Теги Леброн Джеймс Хьюстон НБА видео Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Баскетбол

    Разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук в понедельник оформил трипл-дабл в матче со своей бывшей командой «Оклахомой» (107:112).

    Уэстбрук набрал 32 очка, 11 подборов и 12 передач. Трипл-дабл стал для него 146-м в карьере.

    Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, кому удавалось делать трипл-даблы в матчах со всеми клубами лиги. Ранее подобное достижение покорилось Леброну Джеймсу – он оформил его во встрече с той же «Оклахомой» в ноябре 2019 года.

    Уэстбрук первые 11 лет карьеры провел в составе «Тандер». 

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