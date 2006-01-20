Рэшфорд пропустит полтора-три месяца из-за стрессового перелома в спине

Выяснилась специфика травмы форварда Маркуса Рэшфорда.

Англичанин может пропустить шесть недель. У него выявлен стрессовый перелом. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.

По данным The Telegraph, у Рэшфорда двойной стрессовый перелом, а восстановление может занять два-три месяца. Это следует из снимков, которые попали в распоряжение журналистов.

«Обычно от такого восстанавливаются шесть недель. Но я не врач. Это стрессовый перелом. Раньше этого не было.

Какое-то время он пропустит. Мы дадим ему достаточно времени, чтобы восстановиться. Обычно это шесть недель. И потом понадобится время, чтобы набрать форму», – сказал Сульшер.

Напомним, что Рэшфорд получил травму в переигровке матча Кубка Англии с «Вулверхэмптоном». Из-за проблем со спиной он был заменен спустя 15 минут после начала игры.