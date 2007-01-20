«Интер» сделал официальное предложение по трансферу Эриксена

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Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена.

«Мы говорим об очень важном игроке, который привлек внимание больших европейских клубов, учитывая то, что у него истекает контракт.

Мы сделали официальное предложение «Тоттенхэму» и теперь можем только ждать. Это сложные переговоры, но мы работаем над этим», – сказал Аузилио.

Также функционер рассказал о переговорах с «Челси» об аренде полузащитника Виктора Мозеса.

«По Мозесу есть принципиальная договоренность, в эти часы мы оцениваем ситуацию», – сказал Аузилио.

Ранее появилась информация, что «Интер» увеличил предложение по Эриксену до 11 млн фунтов плюс бонусы.

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