АПЛ – лучшая лига мира в 2019 году по версии IFFHS, РПЛ – 26-я

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших национальных чемпионатов по итогам 2019 года.

Список впервые с 2009 года возглавила английская Премьер-лига. На второй позиции рейтинга находится чемпионат Бразилии, на третьей – Ла Лига. Серия А занимает 4-ю строчку, Лига 1 – 7-ю, а Бундеслига замыкает топ-10.

Российская Премьер-лига заняла в рейтинге 26-е место. 

IFFHS не сообщает, по какой методике составлен рейтинг и за что начислены баллы, хотя отмечается, что на выбор АПЛ серьезно повлияли выступления «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Англия – 1287 баллов

2. Бразилия – 1165

3. Испания – 1141

4. Италия – 939

5. Колумбия – 849

6. Португалия – 834

7. Франция – 818

8. Голландия – 790,5

9. Аргентина – 776

10. Германия – 765,5

...

25. Украина – 542

...

26. Россия – 538,5

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

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