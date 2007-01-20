«Ливерпуль» обыграл «МЮ», новые рекорды Клоппа, Месси и Роналду, биатлонисты опять без медалей и другие новости утра

1. «Ливерпуль» продолжает шагать к чемпионству – не стал помехой и «Манчестер Юнайтед». 64 очка в 22 турах – это новый рекорд Европы. Уже 1001 день «красные» не проигрывают на «Энфилде». Отрыв от «Юнайтед» в таблице какой-то космический.

Салах впервые в карьере забил «МЮ», а ассистировал ему Алиссон, отметивший это дело эпичным рывком через все поле. Запутались, сколько уже рекордов у «Ливерпуля»? Мы посчитали.

2. В Испании тоже совсем не скучно. В Ла Лиге «Барса» не без труда дожала «Гранаду» в дебютном матче Сетьена. Забить получилось только после удаления у соперника.

Победу каталонцам принес, естественно, Месси. Лео – первый, кто забивает в Испании уже 16 лет кряду. По голам в топ-5 лиг Европы аргентинец по-прежнему лидер, хотя Роналду уже совсем близко.

3. Хорош и Криштиану – его дубль принес «Юве» победу над «Пармой» и 4-очковый отрыв от «Интера», потерявшего очки в Лечче. Португалец забил в 7-й игре Серии А подряд – со времен Трезеге никто в Турине это сделать не мог. Также Рон – единственный игрок, забивший 15+ голов в 14 сезонах подряд в топ-лигах Европы. По голам в чемпионатах он догнал Месси, но тот опять вышел вперед.

4. На Кубке мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования. Лучший результат России – 19-е место. У мужчин золото взял Мартен Фуркад, Александр Логинов финишировал 10-м.

Российские биатлонисты 20 гонок не могут попасть на подиум Кубка мира – так и до антирекорда доберемся. В медальном зачете наша команда лишь седьмая.

5. Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км «классикой» и упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира. У женщин на первом месте Тереза Йохауг, одержавшая победу в пасьюте на 10 км классическим стилем. У Натальи Непряевой серебро.

Горнолыжник Александр Хорошилов взял бронзу в слаломе на этапе Кубка мира в Венгене.

6. Сразу после победы Конора Дэйна Уайт заговорил о реванше с Хабибом. Сам ирландец готов подраться в Москве, но UFC – против. Нурмагомедов-старший просит за бой 100 млн долларов – хороший бонус к уже имеющимся 50.

7. НХЛ. Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Айлендерс», 29 сэйвов Шестеркина не спасли «Рейнджерс» в матче с «Коламбусом». Другие результаты – здесь.

8. НБА. Трипл-дабл Сабониса помог «Индиане» взять верх над «Денвером», «Сан-Антонио» победил «Майами». Остальные результаты – здесь.

9. «Химки» обыграли на своей площадке «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ.

10. Бой Алексея Олейника не показали на Украине из-за футболки с Путиным. Зря, этот поединок стоило увидеть.

11. Юрий Жирков силен не только в футболе и лингвистке, но и в литературе. В его библиотеке о Великой Отечественной войне 500 книг! Обратите внимание и на рекомендации Артема Дзюбы.

12. В финале матча звезд КХЛ победу одержал Дивизион Боброва, обыгравший дивизион Тарасова.

13. Киберспорт. Российская команда Virtus.pro заняла последнее место в группе на мейджоре по Доте.

14. В Подмосковье турнир по джиу-джитсу завершился массовой дракой.

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«Праздновать победу в АПЛ могут все, кроме нас». По крайней мере Клопп не говорит о 40 очках и сохранении прописки.

«Он поехал в страну-агрессор и с улыбкой фотографировался с их символикой». В украинском клубе объяснили изгнание футболиста, съездившего в Россию.