🥇 Большунов выиграл гонку преследования на 15 км «классикой» на этапе Кубка мира в Чехии, Клэбо – 2-й

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.
Лыжные гонки
Кубок мира
Нове Место, Чехия
Мужчины
Гонка преследования
15 км, классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) – 37.01,3
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 46,7
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 47,2
4. Шюр Рете (Норвегия) – 47,7
5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 56,2
6. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.32,3
7. Пертту Хувяринен (Финляндия) – 1.43,6
8. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.43,7
9. Жан Марк Гайар (Франция) – 1.46,6
10. Франческо де Фабиани (Италия) – 2.26,2...
13. Андрей Ларьков (Россия) – 2.32,0
14. Артем Мальцев (Россия) – 2.32,8...
20. Алексей Червоткин (Россия) – 2.55,6...
23. Александр Бессмертных (Россия) – 3.05,5...
31. Ермил Вокуев (Россия) – 3.46,1...
61. Александр Терентьев (Россия) – 8.18,2