🥇 Большунов выиграл гонку преследования на 15 км «классикой» на этапе Кубка мира в Чехии, Клэбо – 2-й

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Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

Лыжные гонки

Кубок мира

Нове Место, Чехия

Мужчины

Гонка преследования

15 км, классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 37.01,3

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 46,7

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 47,2

4. Шюр Рете (Норвегия) – 47,7

5. Ииво Нисканен (Финляндия) – 56,2

6. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.32,3

7. Пертту Хувяринен (Финляндия) – 1.43,6

8. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.43,7

9. Жан Марк Гайар (Франция) – 1.46,6

10. Франческо де Фабиани (Италия) – 2.26,2...

13. Андрей Ларьков (Россия) – 2.32,0

14. Артем Мальцев (Россия) – 2.32,8...

20. Алексей Червоткин (Россия) – 2.55,6...

23. Александр Бессмертных (Россия) – 3.05,5...

31. Ермил Вокуев (Россия) – 3.46,1...

61. Александр Терентьев (Россия) – 8.18,2

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