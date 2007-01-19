Жирков – самый начитанный футболист по версии игроков «Зенита»

Теги Зенит Юрий Жирков Михаил Кержаков премьер-лига Россия светская хроника Игорь Смольников Александр Ерохин Магомед Оздоев Андрей Лунев Футбол

Некоторые игроки «Зенита» назвали самого читающего футболиста из тех, что они встречали.

В опросе поучаствовали вратари Андрей Лунев и Михаил Кержаков, защитник Игорь Смольников, а также полузащитники Александр Ерохин и Магомед Оздоев.

Все они назвали самым начитанным футболистом защитника Юрия Жиркова.

«Я только Жирка вижу постоянно с книгой», – сказал Лунев.

«Юра Жирков читает много», – отметил Смольников. 

«Я его без книжки, если честно, в автобусе пока еще не видел», – заявил Ерохин

«Самый читающий, самый-самый. Больше не видел никого», – сказал Оздоев. 

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