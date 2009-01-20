«Ювентус» обыграл «Парму» (2:1) благодаря дублю Роналду и оторвался от «Интера» на 4 очка

«Ювентус» обыграл «Парму» в 20-м туре Серии А (2:1).
Дубль сделал нападающий туринской команды Криштиану Роналду.
Набрав 51 очко в 20 турах, команда Маурицио Сарри лидирует в турнирной таблице, опережая «Интер» на четыре очка.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 19 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро (Данило, 21), Рабьо, Пьянич, Матюиди, Рэмзи (Игуаин, 59), Дибала (Дуглас Коста, 81), Роналду.
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Парма –
Сепе, Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Скоццарелла (Спрокати, 66), Эрнани, Кулусевски (Силигарди, 88), Куцка, Куртич, Инглезе (Корнелиус, 44).
- Предупреждение:
- Куртич (71).