«Ювентус» обыграл «Парму» (2:1) благодаря дублю Роналду и оторвался от «Интера» на 4 очка

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«Ювентус» обыграл «Парму» в 20-м туре Серии А (2:1).

Дубль сделал нападающий туринской команды Криштиану Роналду.

Набрав 51 очко в 20 турах, команда Маурицио Сарри лидирует в турнирной таблице, опережая «Интер» на четыре очка.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ювентус – Парма 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
19 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 43 Роналду, 1:1 – 55 Корнелиус, 2:1 – 58 Роналду.
ЮвентусШченсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро (Данило, 21), Рабьо, Пьянич, Матюиди, Рэмзи (Игуаин, 59), Дибала (Дуглас Коста, 81), Роналду.
ПармаСепе, Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Скоццарелла (Спрокати, 66), Эрнани, Кулусевски (Силигарди, 88), Куцка, Куртич, Инглезе (Корнелиус, 44).
Предупреждение:
Куртич (71).

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