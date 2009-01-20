«Ювентус» обыграл «Парму» (2:1) благодаря дублю Роналду и оторвался от «Интера» на 4 очка

«Ювентус» обыграл «Парму» в 20-м туре Серии А (2:1).

Дубль сделал нападающий туринской команды Криштиану Роналду.

Набрав 51 очко в 20 турах, команда Маурицио Сарри лидирует в турнирной таблице, опережая «Интер» на четыре очка.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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