Оле-Гуннар Сульшер: «Мы заставили «Ливерпуль» отойти назад последние 25-30 минут игры»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился впечатлениями после поражения от «Ливерпуля» в 23-м туре АПЛ (0:2).

«Игроки сделали все возможное. Мы немного подсели в начале второго тайма, но последние 25-30 минут давили и заставили их отойти назад.

Я расстроен, что мы пропустили с углового, а затем в результате последнего удара в матче, но было и много позитивных моментов.

Мне показалось, что во втором тайме мы сыграли действительно здорово против хорошего соперника на непростом стадионе.

Не лучшим образом сработали у нас последний пас и завершение атак. Фред сыграл на высочайшем уровне, так же как и Де Хеа. Мы работали все вместе, как команда», – сказал Сульшер.

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