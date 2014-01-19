🥈 Йохауг выиграла пасьют на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Нове Место, Непряева – 2-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Россиянка Наталья Непряева заняла второе место.
Лыжные гонки
Кубок мира
Нове Место, Чехия
Женщины
Гонка преследования
10 км, классический стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 26.49,7
2. Наталья Непряева (Россия) – 1.04,8
3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.06,0
4. Хайди Венг (Норвегия) – 1.06,0
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.49,1
6. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.49,4
7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.56,7
8. Катержина Разымова (Чехия) – 1.59,9
9. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 2.06,8
10. Джессика Диггинс (США) – 2.12,0...
12. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.34,7...
14. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.35,3...
29. Екатерина Смирнова (Россия) – 3.47,1...
34. Анна Жеребятьева (Россия) – 4.17,4...
37. Христина Мацокина (Россия) – 4.25,3...
40. Нина Дуботолкина (Россия) – 4.41,2...
48. Лидия Дуркина (Россия) – 5.54,8...