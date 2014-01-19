🥈 Йохауг выиграла пасьют на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Нове Место, Непряева – 2-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Россиянка Наталья Непряева заняла второе место.

Лыжные гонки

мира

Нове Место, Чехия

Женщины

Гонка преследования

10 км, классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 26.49,7

2. Наталья Непряева (Россия) – 1.04,8

3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1.06,0

4. Хайди Венг (Норвегия) – 1.06,0

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.49,1

6. Эбба Андерссон (Швеция) – 1.49,4

7. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1.56,7

8. Катержина Разымова (Чехия) – 1.59,9

9. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 2.06,8

10. Джессика Диггинс (США) – 2.12,0...

12. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.34,7...

14. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.35,3...

29. Екатерина Смирнова (Россия) – 3.47,1...



34. Анна Жеребятьева (Россия) – 4.17,4...

37. Христина Мацокина (Россия) – 4.25,3...

40. Нина Дуботолкина (Россия) – 4.41,2...

48. Лидия Дуркина (Россия) – 5.54,8...