Дэйна Уайт о реванше Конор – Хабиб: «Точно не в Москве. Сами додумайтесь, почему»

Президент UFC Дэйна Уайт исключил Москву как место проведения реванша между чемпионом UFC в легком весе и Конором Макгрегором.

«Реванш Конор – Хабиб не пройдет в Москве. Почему? Сами додумайтесь. Этот бой может состояться на новом стадионе в Вегасе. Или на стадионе в Далласе. О2 в Лондоне. Он соберет любой стадион.

Хабиб против Конора может собрать столько же трансляций, сколько мы продали на бое Конор – Флойд.

Может быть, даже побьет этот рекорд. Я думаю, продажи перевалят за 3 миллиона», – сказал Уайт.

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Дэйна Уайт: «Следующий соперник для Конора – Хабиб»