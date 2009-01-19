Бой Алексея Олейника не показали на Украине. Он выходил на взвешивание в футболке с Путиным

Тяжеловес UFC Алексей Олейник в рамках турнира UFC 246 победил сабмишеном Мориса Грина.

На Украине турнир транслировался телеканалом Setanta Sports, но бой Олейник – Грин не был показан.

«Все вопросы к правительству Украины», – сообщил представитель Setanta Sports.

Олейник родился и жил в Харькове. В 2014 году перед одним из поединков он вышел на взвешивание в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.

В сентябре 2015 года получил российское гражданство. С декабря 2015 года Олейнику запрещен въезд на территорию Украины.

Алексей Олейник уже в шестой (!) раз победил в UFC сабмишеном: его соперник сдался за 22 секунды до конца раунда

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