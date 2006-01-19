Юрген Клопп: «Праздновать победу в АПЛ могут все, кроме нас»

Главный тренер Юрген Клопп после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) высказался о турнирной ситуации в АПЛ.

По завершении игры фанаты мерсисайдцев скандировали: «Мы победим в Премьер-лиге».

«Они могут петь это. Вроде они уже пару раз распевали это раньше. Нет проблем.

Каждый может праздновать в этой ситуации, кроме нас. Ничего не изменилось, ситуация осталась той же, только теперь на три очка больше. Как только ситуация изменится, я тут же вам скажу. Пока это не так.

Без понятия, догонят нас или нет, мне все равно. Прежде всего, это АПЛ. В четверг нам играть «Вулверхэмптоном», это крайне сложно. У меня в мозгу не хватает места, чтобы обдумывать что-то еще», – сказал Клопп.

Ну что, новые рекорды «Ливерпуля»? 64 очка в 22 матчах, 1001 день без поражений дома, голы в каждом из 22 туров